Sétimo detido em prisão preventiva por tráfico de droga

O suspeito de ter liderado uma alegada rede de tráfico de droga, entre Gaia, Porto, Paços de Ferreira e Braga, que abasteceria também um recluso do Centro Prisional de Paços de Ferreira, negou qualquer tipo de envolvimento no caso, mas ficou em prisão preventiva, segundo determinou o juiz de instrução criminal da Comarca de Braga.

Com esta decisão passam a sete os arguidos em prisão preventiva devido a uma operação de grande envergadura, com 13 buscas domiciliárias, em outubro de 2017, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Braga, levando à apreensão de dois quilos e 800 gramas de haxixe, suficientes para fazer cerca de cinco mil doses, 1.242 porções de heroína, 1.050 doses de cocaína e duas plantas de canábis, para além de 6.344 mil euros, dez armas de fogo - uma pistola, três revólveres e seis caçadeiras - mais 1.380 munições, caixas de pólvora e dois sabres, cinco balanças de precisão eletrónica e dois automóveis.

Amadeu, de 43 anos, que residia no Bairro Nuno Pinheiro Torres, em Lordelo do Ouro, no Porto, foi preso pela GNR de Braga, em Vila Nova de Gaia, quando se encontrava a trabalhar num centro comercial e não ofereceu resistência aos investigadores da GNR de Braga. Este arguido é suspeito de ser o líder do grupo, a par da mulher, Cláudia, em prisão preventiva há quatro meses no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.

No final do interrogatório, o seu advogado, Manuel Grego Nazaré, afirmou ao JN que a defesa propôs em alternativa apresentações periódicas, por parte do seu cliente, uma vez que, como o processo estará praticamente concluído, não se justificaria já a prisão preventiva, a medida de coação pedida pelo Ministério Público e que o juiz decidiu.