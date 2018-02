"Seu desgraçado, é hoje que vais falar?", perguntou mãe de Liliane a Pedro Dias

Hoje às 12:21 Facebook

A mãe de Liliane Pinto teve de ser controlada pela PSP, esta quinta-feira de manhã, no momento em que o carro celular com Pedro Dias parou junto ao Tribunal da Guarda.

"Seu desgraçado, é hoje que vais falar? Se te apanhasse matava-te", gritou a mulher, visivelmente emocionada, no dia em que Pedro Dias finalmente quebrou o silêncio em tribunal. Já no interior da sala de audiências, o suspeito recusou qualquer culpa na morte de Liliane e Luís Pinto, apontando o dedo ao militar da GNR que obrigou a acompanhá-lo no carro.