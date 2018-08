Simuladora de crimes esgota a paciência da Polícia

ÓSCAR QUEIRÓS Hoje às 17:06 Facebook

Respondendo a gritos aflitos, os vizinhos correram para ver o que se passava. Encontraram uma mulher caída no chão, com as mãos no ventre de onde saía sangue em abundância. Ajudaram-na a estancar a hemorragia, chamaram o 112 e a mulher não se calava: "era um mascarado, corpulento e vestido de negro, esfaqueou-me e fugiu".

E repetiu a história aos agentes da PSP que chegaram antes da ambulância. Rapidamente levada ao hospital, deixou Vila Real em sobressalto, com os carros da Polícia e sirenes à procura do agressor. A PSP não encontrou porque não existia, o que só soube no dia seguinte quando a suposta vítima confessou que foi ela própria a esfaquear-se.

Não foi a primeira vez que inventou crimes, alguns dos quais só por acaso não puseram inocentes na cadeia. Na verdade, trata-se de uma mulher conhecida por ser simuladora compulsiva de crimes, o que tem esgotado a paciência aos agentes da autoridade, confidenciaram várias fontes ao JN.

O caso aconteceu há dias em Vila Real. A noite caíra e "Maria" (nome fictício), de 33 anos, desceu do apartamento onde vive só desde que se separou do companheiro. Contou que acabara de jantar e ia tomar café, o que a obriga a passar por um curto corredor, mal iluminado, que lhe dava acesso aos dois cafés que funcionam no piso térreo. "Foi aí" - assegurou - que "de repente" foi agarrada "por trás" por alguém "muito corpulento, de ginásio" que lhe desferiu uma navalhada.

Confessa invenção à PJ

De manhã, e como o caso apontava para a tentativa de homicídio - a motivação poderia residir em problemas conjugais - a PSP passou o caso à PJ que, interrogando "Maria", não demorou a perceber que a história, de versão em versão, se desmoronava. Foi em lágrima e sem saber explicar porquê que a mulher confessou que inventara tudo. E que a facada fora ela quem a desferira em si mesma. "Maria" é seguida há anos em psiquiatria. E tem um historial que fará arrepios a alguns.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as falsas denúncias iniciaram-se pelo menos em 2011. Passam por roubos na via pública com "picada de seringa com sida" ou mesmo "violação". Em todos os casos, as autoridades tiveram de aplicar-se a fundo até perceberem as invenções da mulher.

Nos últimos anos aconteceu "tanta coisa" que o companheiro saiu de casa com a filha. Pelo meio há queixas, algumas ainda em tribunal, que serão da autoria da senhora. Contactado pelo JN, o ex-companheiro não quis entrar em pormenores. Sublinhando que a mãe da filha lhe merecia o "maior respeito", contou que chegaram a acordo para a guarda partilhada da criança e que o seu desejo é que "se cure". "A menina precisa de nós os dois", afirmou, "esperançado" nos resultados do acompanhamento médico que diz saber estar a ser proporcionado a "Maria".

Quanto aos crimes que a ex-companheira tem inventado e que poderiam ter mandado inocentes para a cadeia, o nosso interlocutor diz dar "graças a Deus" por as autoridades terem ido "a tempo de impedir injustiças".

Denunciados livraram-se por pouco da prisão

As duas situações mais importantes de denúncias de falsos crimes por parte da mulher, de 33 anos, ocorreram em 2011 e 2012. Em 28 de fevereiro de 2011, "Maria" chamou a PSP de Vila Real para participar que acabara de ser assaltada por dois indivíduos que lhe encostaram uma seringa ao pescoço, exigindo-lhe o telemóvel e a carteira. A descrição apontava para dois toxicodependentes, que iriam ser levados para interrogatório judicial e bem poderiam ficar presos.

Todavia, um dos agentes achou estranho que a vítima, embora em pânico, tivesse a frieza suficiente para gravar na memória uma descrição dos agressores com inúmeros pormenores. E, no hospital, o médico que observou a vítima garantiu que não fora picada. Em interrogatório, viria a confessar que inventara o crime. Para cúmulo, também o telemóvel que dizia ter sido roubado levava-o escondido na bolsa. Quanto ao dinheiro (180 euros), nunca o tivera. Mas, como era o valor da renda mensal da casa onde vivia, a participação policial permitiria "desculpar" a falta de pagamento junto do senhorio.

Chamar a atenção do namorado

Já a 2 de março de 2012, a viver com o namorado e à espera do nascimento da filha, voltou a gritar pela Polícia. Desta vez, houve uma violação. O odioso crime, ainda por cima estando grávida, terá ocorrido quando saía de casa. Disse ter sido agarrada por dois indivíduos que descreveu, como da primeira vez, "com minúcia". Contou que um deles lhe baixou as calças e não se recordava de mais nada porque desmaiou. Quando acordou, caída à porta de casa, sentia "muitas dores" no ventre e zona genital pelo que suspeitava ter sido "violada". Porém, no hospital, o crime não foi confirmado. À PJ confessou ter inventado tudo. O objetivo seria chamar a atenção do namorado.