Simulam acidentes e sacam 160 mil euros com seguros

Um grupo de 18 indivíduos, com idades entre os 39 e os 73 anos, está a ser julgado no Tribunal de Sintra acusado de vários crimes de burla com seguros, falsificação de documentos, simulação de crime e ainda detenção de arma proibida.

Terão, ao longo de três anos, lucrado cerca de 160 mil euros com a simulação de acidentes de viação. Nalguns deles, não hesitavam sequer em utilizar o mesmo veículo ou salvado, que depois constava em diferentes participações.

