Sindicato da ASAE culpa Ministério da Economia por debilidades nos serviços

A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF-ASAE) chama a atenção para diversas debilidades existentes na atividade operacional, considerando que os problemas estão relacionados com a "deficiente gestão" da secretaria-geral do Ministério da Economia.

"Desde agosto de 2016 que a ASAE integrou a Gestão Administrativa e Financeira do Ministério da Economia, perdendo a sua autonomia administrativa e financeira. Desde então, e com tendência a agudizar-se, que as diversas atividades desenvolvidas pela ASAE têm sido afetadas por uma deficiente gestão por parte da secretaria-geral do Ministério da Economia", refere a associação sindical, em comunicado

A ASF-ASAE enumera vários exemplos de debilidades, nomeadamente o facto das instalações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica terem ficado, recentemente, sem serviços de vigilância devido à forma como a secretaria-geral do Ministério da Economia tramitou um procedimento concursal.

A associação sindical indica também que, em meados de 2017, a ASAE ficou "sem os seus 20 veículos mais modernos e mais seguros", ficando dependente de carros "com mais de 20 anos e 350 mil quilómetros", continuando o novo contrato de aluguer "sem sair da gaveta".

A ASF-ASAE adianta que, neste momento, a unidade regional norte da ASAE tem apenas "uma única impressora a funcionar, não existe um único digitalizador e o equipamento de FAX está inoperacional", além das comunicações eletrónicas (e-mail) estarem constantemente em baixo e ser inviabilizado o acesso aos conteúdos partilhados em rede e, pontualmente, às bases de dados.

Para a associação, estes problemas são "o resultado da postura do dirigente máximo do organismo, que em momento algum se insurgiu contra a perda da autonomia administrativa e financeira", que "ao invés de abordar os problemas com frontalidade e determinação, prefere ignorá-los".