Sofreu acidente de viação e foi detido pela PSP por posse de droga

Um homem de 28 anos foi detido por posse de haxixe e heroína, droga descoberta após ter sofrido um acidente de viação, anunciou, esta quinta-feira, a PSP de Viseu.

O detido despistou-se na madrugada de quinta-feira, tendo mesmo danificado um sinal de trânsito. Os agentes descobriram no interior da viatura 352 doses de haxixe e 11 doses de heroína.

Ao indivíduo foram ainda apreendidos 380 euros em dinheiro, um alicate multiúsos com lâmina, várias seringas e comprimidos que estavam guardados no interior de uma pasta do veículo.