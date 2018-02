Solitário armado assalta BCP no Porto

Alexandre Panda Ontem às 18:27 Facebook

Um indivíduo, armado de uma pistola, assaltou a dependência do Millennium BCP do Amial, no Porto, na tarde desta sexta-feira.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o indivíduo entrou no banco, cerca das 15.15 horas, com a cara tapada com óculos de sol e uma peruca na cabeça. Ameaçou o funcionário e fugiu a pé com uma quantia ainda indeterminada de dinheiro.

Já em meados de janeiro, a mesma dependência bancária tinha sido alvo de um assalto à mão armada, também perpetrado por um solitário, que atacou à hora do fecho.