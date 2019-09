Sporting, Jorge Jesus e Bruno foram os primeiros espiados por Rui Pinto

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia com Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Contratos com ordenados de futebolistas e treinadores subtraídos de e-mails dos leões. Ministério Público tem provas de que foi Rui Pinto.

O primeiro alvo do pirata informático, Rui Pinto, foi o Sporting. Antes de ter tentado extorquir entre 500 mil e um milhão de euros ao fundo de investimento Doyen e de, entre outros, subtrair informações do Ministério Público, da Federação Portuguesa de Futebol e de um escritório de advogados, o criador do Football Leaks penetrou nas caixas de correio eletrónico de Bruno de Carvalho, Jorge Jesus, Augusto Inácio, Octávio Machado e outras personalidades da SAD leonina.

De acordo com a acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, foi entre julho de setembro de 2015 que Rui Pinto teve acesso aos e-mails de administradores e elementos do staff do Sporting.

Ler mais na edição impressa ou epaper