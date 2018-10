"Sr. Ministro do MAI indigne-se", reage Sindicato da Polícia sobre fotos de detidos

Hoje às 11:07 Facebook

"Por favor, Sr. Ministro do MAI, Srs. da Amnistia Internacional, Sr.ª Câncio e todos os demais... indignem-se". Esta foi a mensagem deixada pelo Sindicato Vertical de Carreiras da Policia na sua página de Facebook, reagindo à "indignação" do ministro Eduardo Cabrita sobre as fotos da detenção dos fugitivos do TIC no Porto.

Depois de o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ter considerado no sábado "absolutamente inaceitável" a divulgação de fotografias dos suspeitos capturados pela PSP, o Sindicato Vertical de Carreiras da Policia reagiu com uma publicação no Facebook com fotos de alegadas vítimas dos assaltos realizados pelos indivíduos. Ainda está por confirmar se são na verdade idosas agredidas nesses assaltos.

Depois da divulgação das imagens da detenção dos foragidos do tribunal no Porto, têm sido várias as reações, desde a Amnistia Internacional à Ordem dos Advogados.