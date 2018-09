Subcomissário de Guimarães nega ter espancado rapaz: "É completamente mentira"

Delfim Machado 07 Junho 2018 às 14:02 Facebook

O subcomissário da PSP Filipe Silva, que ficou conhecido por ter agredido um adepto do Benfica em Guimarães, começou esta quinta-feira de manhã a ser julgado por outro caso, onde é acusado de espancar um rapaz em março de 2015. Em tribunal, disse que é "completamente mentira" que tenha feito uso excessivo da força e que tenha falsificado o auto de notícia.

Filipe Silva está acusado de três crimes: ofensa à integridade física qualificada, falsificação de documento, denegação de justiça e prevaricação. O ofendido neste julgamento é Jessy Sampaio, jovem de Guimarães que na altura dos factos era militar do Exército na fase de recruta.

Pelas 6 horas da manhã de um domingo daquele mês, Jessy tinha acabado de sair da discoteca com mais três amigos e estava a urinar na berma da estrada na Rua Rei do Pegu, em Guimarães, quando foi abordado por dois agentes da PSP, entre os quais Filipe Silva. À data, o subcomissário chefiava a Esquadra de Investigação Criminal de Guimarães.

É aqui que as versões não coincidem. Segundo a acusação do Ministério Público e a versão de Jessy Sampaio, Filipe Silva desentendeu-se com o jovem e ordenou-lhe que se pusesse de joelhos com as mãos atrás das costas para o deter, o que aconteceu. Foi nesta altura que Filipe Silva lhe deu "um pontapé nas costas" e "várias pancadas com o bastão", usando força "ilegítima e excessiva" com "abuso dos meios coercivos de que dispunha", lê-se na acusação.

Em tribunal, Jessy confirmou a acusação com um depoimento abalado, porém com contradições, pois assegurou que Filipe Silva lhe deu bastonadas mas não soube descrever o bastão. Depois de detido, recordou o jovem, pediu auxílio médico, para ligar aos pais e para ir à casa de banho. "Foi-me tudo negado. Os agentes disseram que sem ordem do senhor Filipe Silva não era permitido". Na sequência das agressões de que diz ter sido alvo, Jessy diz ter sofrido "vergonha por ter sido detido", não conseguia sair de casa nos dias seguintes, e tinha muitas dores.

Já o subcomissário de Guimarães nega tudo. Refere que, juntamente com outro subcomissário, abordaram o carro dos jovens que estavam embriagados e que Jessy Sampaio "teve desde o início um discurso hostil". Depois de se desentenderem, Filipe Silva deu-lhe voz de detenção e este resistiu, pelo que foi preciso o apoio do outro subcomissário, João Lopes, que lhe desferiu "algumas bastonadas" para o imobilizar e algemar.

Filipe Silva nega ter dado pontapés ou socos no jovem, e muito menos bastonadas, até porque o bastão não fazia parte da sua farda de serviço. Depois, na esquadra, Filipe Silva assegura que o jovem não pediu qualquer tipo de apoio, pois "se o tivesse feito teria sido prestado". João Lopes, subcomissário que estava com Filipe Silva no dia em que tudo aconteceu, corroborou a versão do oficial da PSP.

O julgamento continua a 14 de junho no Tribunal Judicial de Guimarães.