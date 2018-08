Superintendente-chefe Paulo Lucas novo comandante da PSP do Porto

Joaquim Gomes Hoje às 16:24 Facebook

O superintendente-chefe Paulo Lucas é o novo comandante da PSP do Porto, tomando posse, já esta quinta-feira de manhã, no Comando Metropolitano do Porto.

Paulo Manuel Pereira Lucas, natural de Fátima, de 51 anos, superintendente-chefe da PSP e que exerceu já funções de diretor nacional adjunto da Unidade Orgânica de Operações e Segurança, da Direção Nacional da PSP, foi anteriormente secretário-geral-adjunto do Sistema de Segurança Interna, coadjuvando o juiz conselheiro Mário Mendes.

Paulo Lucas, que teve a sua "prova de fogo" logo no início da sua carreira, em Loures, no caso do ataque a uma patrulha da PSP, foi comandante Regional da Madeira da PSP da Madeira, para além de comandante do Corpo de Intervenção e diretor do Departamento de Operações da Direção Nacional, tendo sido ainda oficial de ligação em Moçambique.

A nomeação de Paulo Lucas ocorre com a saída do superintendente-chefe Miguel Mendes do Comando Metropolitano da PSP/Porto para uma comissão de serviço em Timor Leste.

O novo comandante da PSP do Porto é licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, a antiga Escola Superior de Polícia, possuindo uma pós-graduação em gestão civil de crises por aquela mesma instituição, estando na PSP há 28 anos, então como comandante da Esquadra de Benfica.



Frequentou depois Leaders Program in Advanced Security Studies, ministrado pelo George C. Marshall European Center for Security Studies; do curso TOPSOPC XII - Top Senior Police Officers Course, promovido pela Academia Europeia de Polícia - CEPOL; do Public Order and Crowd Management, do CEPOL; do curso de Direção e Estratégia Policial (CDEP); do curso de Hostage Negotiator's, ministrado pela Polícia Metropolitana de Londres; e do curso de Especialização de Oficiais em Educação Física, pelo CEFA-Armada.



Paulo Lucas é ainda autor de alguns artigos e de intervenções em conferências acerca de temas como direito de reunião e manifestação; sistema de segurança interna; modelo de organização da investigação criminal; ordem pública; planeamento e segurança de grandes eventos; e gestão de incidentes tático-policiais.