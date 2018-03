"SuperNanny" deve ser ouvida em tribunal esta sexta-feira

Hoje às 12:15 Facebook

A estação de televisão SIC requereu a junção ao processo do caso "SuperNanny", em julgamento no Tribunal de Oeiras, das decisões judiciais de promoção e proteção julgadas noutros tribunais e relativas a duas famílias que participaram no programa.

A terceira sessão do julgamento do processo relacionada com o programa "SuperNanny" decorre esta sexta-feira, no tribunal Judicial de Oeiras, estando prevista a audição das testemunhas da estação de televisão SIC, entre as quais a psicóloga Teresa Marques, a SuperNanny.

O Ministério Público interpôs "uma ação especial de tutela da personalidade" para que o programa não fosse exibido.

O programa "SuperNanny", entretanto suspenso provisoriamente, ficou envolto em polémica logo após a transmissão do primeiro episódio, emitido pela SIC no dia 14 de janeiro. No dia seguinte, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens tomou uma posição contra o programa por considerar que existe um "elevado risco" de este "violar os direitos das crianças, designadamente o direito à sua imagem, à reserva da sua vida privada e à sua intimidade".

No início da terceira sessão, a defesa da estação de televisão requereu a junção das decisões judiciais dos tribunais de Sintra e de Mafra referentes aos processos de promoção e proteção a duas famílias de crianças que participaram no programa (2.º e 3.º episódio).

As duas famílias tinham sido chamadas às comissões de proteção e como não deram consentimento para que fosse feita uma intervenção de acompanhamento os casos foram remetidos para tribunal, como a lei o determina.

O Ministério Público aceitou a junção das decisões judiciais desde que estas não sejam tornadas públicas.