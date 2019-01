Supremo liberta colombiano suspeito de tráfico de armas

Nuno Miguel Maia e Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:43 Facebook

Processo de expulsão por permanência ilegal em Portugal demorou mais do que dois meses de detenção permitidos por lei.

Um colombiano que, segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), está referenciado por crimes de tráfico de droga, armas, munições e explosivos e que representa uma ameaça para a segurança nacional, foi libertado depois de ter sido excedido o prazo máximo de detenção.

Tonino Rodriguez estava detido no Centro de Instalação Temporária, existente junto ao Aeroporto de Faro, onde aguardava a conclusão de um processo de expulsão do país, que se arrasta desde 22 de outubro do ano passado.

Foi nesse dia que o colombiano acabou detido pela GNR de Aljezur, em virtude de estar em situação irregular em Portugal. Sujeito a interrogatório judicial no dia seguinte, Tonino Rodriguez foi colocado, por ordem do juiz do Tribunal de Faro, no Centro de Instalação Temporária.

Nesta infraestrutura, da responsabilidade do SEF, o detido aguardou a conclusão do processo de expulsão do país. Só que este procedimento arrastou-se ao longo dos últimos meses de 2018, o que obrigou o próprio SEF a solicitar que o período de detenção fosse alargado dos iniciais 60 dias para três meses.

Habeas corpus no Supremo

Para sustentar este pedido, o SEF alegou que Tonino Rodriguez "está indiciado da prática de crimes de tráfico de armas, munições, explosivos e componentes, bem como de criminalidade organizada". O mesmo organismo frisou que o indivíduo já tinha sido "condenado a pena de prisão efetiva na Colômbia por fabrico e tráfico de armas de fogo e munições", argumentação que levou o juiz de Faro a considerar que o colombiano constituía "ameaça para a segurança nacional" e, consequentemente, a prorrogar a sua detenção.

Porém, esta decisão foi contestada, através de uma providência de "habeas corpus" (libertação imediata), apresentado por Pedro Mendes Ferreira, advogado de Tonino Rodriguez. Para o causídico, não havia qualquer justificação para que o colombiano continuasse detido após o termo do prazo máximo de 60 dias.

Explicação que o Supremo Tribunal de Justiça acolheu e que motivou os juízes conselheiros a decretar "a imediata libertação" do colombiano que o SEF considerou, "após consulta da base de dados da Interpol", uma "ameaça à ordem pública e segurança nacional".

"A prisão é ilegal [devido a ter sido ultrapassado o limite máximo permitido por lei]", lê-se no acórdão.

O QUE DIZ A DEFESA

Erro grosseiro

Segundo o advogado Pedro Mendes Ferreira, o Tribunal de Faro cometeu "um erro grosseiro" ao ter prolongado o prazo de detenção. "Foi cometido um vício de fundamentação, por não se verificarem os pressupostos elencados", defende.

Posse de arma

Para a defesa, o colombiano não cometeu os crimes de tráfico de armas e munições, nem está envolvido em criminalidade organizada. Foi somente condenado por posse e detenção de arma.

Factos falsos

A juíza, alega o defensor, "baseou-se em factos falsos, invocando que uma mera detenção de arma sem a respetiva licença pudesse configurar uma ameaça para a segurança nacional".