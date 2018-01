ÓSCAR QUEIRÓS Hoje às 00:33 Facebook

A funcionária da Polícia Judiciária do Porto acusada de ter desviado 178 mil euros em ouro apreendido confessou, em tribunal, no início do julgamento, que foi empurrada para o crime por causa da doença do filho.

Disse, também, que foi iludida pelo ex-companheiro e coarguido no processo, que lhe terá dito que "ninguém iria desconfiar" dela.

