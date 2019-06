Suspeito de 200 crimes detido após perseguição da GNR

Roberto Bessa Moreira e Salomão Rodrigues Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

"Crispim", um dos elementos do duo suspeito de ter cometido mais de 200 crimes, nos últimos meses, em Aveiro e Porto, foi novamente detido.

O toxicodependente, de 38 anos e residente em Aveiro, ainda tentou fugir, num carro furtado, a uma perseguição da GNR dos Carvalhos, mas foi apanhado em Grijó, Vila Nova de Gaia. "Sucateiro", o comparsa de todos os crimes, fugiu.

"Crispim" será esta terça-feira levado a tribunal, depois de ter passado os últimos três dias detido no posto dos Carvalhos, e os militares temem que volte a ser libertado. Isto porque ainda na semana passada, e apesar de ser suspeito de mais de duas centenas de furtos, abastecimentos de combustível com fuga sem pagar, falsificação de matrículas, condução perigosa e sem habilitação legal, foi, juntamente com "Sucateiro", mandado embora pelas autoridades judiciárias para, passados poucos minutos, voltar a furtar mais um carro.