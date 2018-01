Suspeito de abusar sexualmente de enteada menor fica em liberdade

Rogério Matos Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O tribunal de Setúbal colocou em liberdade o homem detido pela PJ suspeito de abusar sexualmente da enteada durante dois anos na casa onde ambos residiam em Palmela.

De acordo com a Polícia Judiciária de Setúbal, a jovem, agora com 15 anos, foi submetida entre 2016 e 2017 todo o tipo de práticas sexuais.

O homem de 45 anos está indiciado pela prática do crime de atos sexuais com adolescentes agravados e, presente a tribunal, ficou sujeito a medida de coação de apresentações semanais a entidade policial, a proibição de contactos com a menor e a proibição de frequentar os locais que a mesma frequente.

Os dois já não residem juntos desde novembro.