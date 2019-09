Suspeito de assaltos no Vale do Sousa saiu há 3 meses da cadeia

Mónica Ferreira com Alexandre Panda Hoje às 13:13 Facebook

Já escapou várias vezes a perseguições da GNR, que viu uma viatura inutilizada num dos alertas de roubos.

Um cadastrado que saiu da cadeia há cerca de três meses, depois de ter cumprido pena por crimes de furto e roubo, é apontado como autor de vários assaltos e tem causado agitação na região do Vale do Sousa e Tâmega.

O assaltante, de Cinfães, com 35 anos e já identificado, cumpriu sete anos de uma pena de dez a que tinha sido condenado pela autoria e coautoria de vários crimes de furto e roubo, entre os quais um assalto a uma farmácia, em Cinfães, a 15 de novembro de 2005, durante o qual um dos seus parceiros do crime atingiu mortalmente, com um tiro de caçadeira, o farmacêutico, de 54 anos. Nesse dia, o grupo tinha já assaltado dois postos de combustível, ambos no concelho no Marco de Canaveses.