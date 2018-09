Suspeito de "carjacking" em Fânzeres detido a furtar jantes em stand

Alexandre Panda Hoje às 21:21 Facebook

A GNR deteve um homem, de 46 anos, que estava a furtar jantes de um veículo de alta cilindrada, num stand de venda de automóveis, em Lousada. O suspeito fazia-se transportar num carro roubado por "carjacking", em Fânzeres, Gondomar.

Foi durante uma ação de patrulhamento, que os militares abordaram um veículo, junto a um stand, onde o condutor "adotou um comportamento suspeito", explica a GNR que precisa "no interior da viatura do suspeito, os militares detetaram várias peças e acessórios de um carro que se encontrava parcialmente desmantelado dentro do stand".

No decorrer da abordagem, os militares confirmaram que o indivíduo abordado estava a furtar o stand com outro homem que se encontrava junto dos veículos à venda. Ao se aperceber da presença da GNR, conseguiu fugir para parte incerta.

A viatura usada pelos indivíduos tinha sido roubada por carjacking, em Fânzeres, Gondomar, com recurso a ameaça de arma branca.