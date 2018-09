Suspeito de roubar e-mails terá reagido: "Apanhem-me se puderem"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:28 Facebook

Rui Pinto, o homem de Vila Nova de Gaia apontado como o principal suspeito pelo roubo de milhares de e-mails do Benfica, terá reagido às recentes notícias sobre a revelação da sua identidade, através de uma publicação na página do Football Leaks, no Facebook.

Em tom irónico, o alegado hacker escreve: "PJ procurando por mim? LOL #catchmeufyoucan" ("apanhem-me se puderem", em português).

Esta página, que serviu para tornar públicos milhares de documentos relacionados com o mundo do futebol, inclusive contratos de jogadores e treinadores, não era atualizada desde 5 de abril de 2016.

Reportagem denuncia identidade

Uma reportagem de uma revista confirmou que Rui Pinto é o principal suspeito da Polícia Judiciária (PJ) relativamente ao roubo dos e-mails do clube da Luz que, posteriormente, foram sendo revelados pelo diretor de comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, no canal de televisão do clube. A fotografia do homem de 30 anos passou, depois, a constar em todos os sites noticiosos e estações de televisão nacionais, acompanhando textos que diziam que Rui Pinto era procurado pelas autoridades e que se mantinha refugiado na Hungria.

Ainda na noite de quinta-feira, Rui Pinto terá voltado à página de Facebook do Football Leaks para ironizar com essas notícias. A publicação conta já com 130 partilhas e mais de 240 comentários. Uns a congratular o perito informático, outros a criticar o roubo dos e-mails.

Rui Pinto é descrito como uma pessoa reservada, apaixonada por história e arqueologia e como adepto do F. C. Porto. Licenciou-se em História, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas sempre demonstrou aptidões especiais para a informática, área em que estará, atualmente, a trabalhar.

Ao JN, Francisco Pinto, pai de Rui Pinto, referiu que "desde o caso Football Leaks que (o jovem) não pára no mesmo sítio", por ter medo de ser detido pela PJ.