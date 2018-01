Suspeito de roubos em lojas do CascaiShopping em preventiva

Hoje às 16:16 Facebook

Um homem, de 37 anos, com cadastro, detido pela GNR de Alcabideche por suspeita de três roubos, sob coação, em lojas do CascaiShopping, e de um furto a uma habitação em Alcoitão, viu confirmada a prisão preventiva.

O suspeito, que recolheu ao Estabelecimento Prisional de Caxias, foi avistado, perseguido e detido no dia a seguir à prática dos roubos e do furto por uma patrulha, que possuía a sua descrição, avança o jornal digital Cascais24, que cita o capitão João Garcia, do Comando Territorial da GNR de Lisboa.

Na altura, ao aperceber-se da patrulha da GNR, o suspeito colocou-se em fuga apeada, mas foi perseguido e alcançado, tendo mais tarde sido alvo de uma busca domiciliária, durante a qual foram resgatados os produtos dos roubos e do furto.

Para já, adianta o Cascais24, nada relaciona o suspeito com a vaga de assaltos à mão armada praticados ultimamente em estabelecimentos comerciais do concelho de Cascais, que continuam sob investigação, quer das autoridades locais quer da Brigada Antirroubo da PJ.

Só num dia e num curto intervalo, o homem entrou "desvairado" em três lojas do centro comercial CascaiShopping e, sob coação, ameaçou funcionários e clientes e roubou vários artigos, que a GNR resgatou.

Duas das lojas assaltadas pelo suspeito foram a Conforama e a Quatro Patas.

No mesmo dia o indivíduo assaltou, ainda, uma habitação em Alcoitão.

É também suspeito do furto de um veículo, que a GNR acabou por resgatar.

O homem, que é consumidor de estupefacientes, tem atualmente pendentes dois outros processos, um por roubo e outro por furto.