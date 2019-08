Suspeito de sequestrar portuguesa em Barcelona fica em preventiva

Hoje às 11:07 Facebook

O homem suspeito de ter sequestrado a ex-namorada em Barcelona e a ter agredido violentamente fica em prisão preventiva.

O homem ficou em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução do Tribunal do Seixal, disse à Lusa fonte ligada à investigação.

Os factos foram cometidos entre segunda e quarta-feira, tendo o homem se deslocado a Barcelona, "onde agrediu e coagiu a vítima", uma mulher de 25 anos com quem tivera um relacionamento.

O suspeito, segundo a PJ, obrigou a mulher a regressar a Portugal, continuando a agredi-la violentamente.

Segundo a polícia da Catalunha, a vítima desapareceu na segunda-feira em Sant Pere de Ribes, Barcelona, e foi posteriormente localizada em casa de um familiar, em Portugal.

A portuguesa fora vista pela última vez junto ao castelo daquele município catalão, levando a polícia a utilizar as redes sociais para pedir ajuda no sentido de localizar a jovem mulher.