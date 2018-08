Suspeito de tentativa de homicídio foge para Mirandela e é detido no trânsito

02 Maio 2018 às 17:27 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve em Mirandela, no distrito de Bragança, dois cidadãos estrangeiros, sobre um dos quais pendia um Mandado de Detenção Europeu por homicídio na forma tentada.

"No decorrer de uma operação de trânsito em Mirandela, o SEF, no Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Quintanilha, foi contactado para a identificação dos cidadãos estrangeiros, tendo apurado tratarem-se de cidadãos em situação de permanência irregular em Portugal e estarem envolvidos em vários processos judiciais e de afastamento do país", acrescentou fonte da força de segurança em comunicado enviado à Lusa.

Os detidos foram presentes ao Tribunal de Miranda do Douro, onde foi determinada "a entrega à guarda do SEF, para efeitos de afastamento do país, sem prejuízo da decisão do Tribunal de Vila Pouca de Aguiar, onde será ouvido o cidadão sobre o qual impende o Mandado de Detenção Europeu".