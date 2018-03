Suspeito de ter baleado três pessoas durante as Festas da Moita foi detido

Hoje às 14:40 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 22 anos suspeito de ter atingido três pessoas a tiro, em setembro do ano passado, durante as Festas da Moita, no distrito de Setúbal.

Segundo um comunicado da PJ, o presumível autor dos disparos pretendia atingir um homem com a qual tinha divergências anteriores, mas errou o alvo e atingiu outras três pessoas de idades compreendidas entre os 21 e os 27 anos, sendo que pelo menos duas tiveram de receber tratamento hospitalar.

De acordo com a PJ, o detido é também suspeito de ter voltado a disparar sobre o homem com o qual mantinha uma relação conflituosa em duas ocasiões distintas, sendo que numa dessas tentativas acabou por lhe infligir lesões graves, que obrigaram a internamento hospitalar da vítima durante uma semana.

O arguido, que está indiciado pelos crimes qualificados de homicídio na forma tentada e de ofensas à integridade física, deverá ser esta quinta-feira presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.