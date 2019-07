Suspeito de ter levado a filha para Espanha já a tinha raptado este ano

Alexandre Panda Hoje às 10:36, atualizado às 11:05 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades de Vigo entregaram à Polícia Judiciária um português, que sequestrou a filha de 10 anos em Braga, há dois meses. Já tinha raptado a menina este ano e, depois de ter sabido de uma decisão judicial que o impedia de visitá-la, voltou a subtraí-la à mãe.

O jurista de Braga andou 52 dias em parte incerta mas acabou por ser localizado pela Polícia Judiciária do Porto em Espanha e detido. Está em prisão domiciliária.

Foi à saída do colégio frequentado pela filha que o indivíduo, de 50 anos, abordou a criança para a raptar, no dia 12 de maio. A mãe fez imediatamente queixa. De acordo com informações recolhidas pelo JN, o suspeito andou por várias localidades em Portugal, pernoitando em pensões e alimentando-se em restaurantes como o McDonalds, para agradar à criança. Recentemente, decidiu ir para Espanha, onde acabaria por ser detido.

Já no início do ano, após ter passado por um divórcio litigioso, tinha raptado a filha, obrigando a PJ a localizá-lo para resgatar a menor. Perante o primeiro sequestro, o tribunal tinha-lhe retirado o direito a visitas.