Suspeito de violência doméstica apanhado com munições ilegais

O Núcleo de Investigação a Vítimas Específicas da GNR de Bragança deteve um homem de 36 anos, em Vinhais, já indiciado num processo de violência doméstica, por posse ilegal de munições.

A detenção, anunciada pela GNR esta terça-feira, ocorreu na sequência de um processo de violência doméstica que dura há dois meses, e no âmbito do qual a vítima, de 45 anos, foi obrigada a deixar a sua habitação, encontrando-se numa casa abrigo com os dois filhos menores do casal.

"Após agressões psicológicas, físicas e ameaças de morte, os militares realizaram uma busca domiciliária e uma busca em veículo, onde foram apreendidas 23 munições", referiu uma fonte do comando da GNR de Bragança.

O detido já era arguido neste processo, sendo estes factos remetidos ao Tribunal Judicial de Bragança.