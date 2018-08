Suspeitos de agressão em Alcochete apresentados a tribunal esta tarde

Rogério Matos 16 Maio 2018 às 11:27 Facebook

O grupo de adeptos que, na terça-feira, agrediu os jogadores do Sporting, na Academia de Alcochete, vai ser ouvido por um juiz, esta tarde, no Tribunal do Barreiro.

Os 21 adeptos, que foram detidos no início da noite de terça-feira, passaram a noite nas instalações da GNR de Alcochete e do Montijo e serão ouvidos no Tribunal do Barreiro, onde se prevê que cheguem por volta das 14 horas.

Um grupo de cerca de 50 adeptos invadiu o centro de treinos do Sporting, em Alcochete, ameaçando jornalistas e agredindo treinadores e jogadores.

A GNR deslocou-se à Academia de Alcochete após as agressões. Os suspeitos saíram a pé, mas tinham carros nas imediações.

A Guarda montou, depois, dois postos de controlo na estrada de acesso ao centro de treinos do Sporting e procedeu à detenção de adeptos, cerca das 19 horas, apurou o JN.