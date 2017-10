Suspeitos de assalto violento em Viana ficam em prisão preventiva

Joaquim Gomes Hoje às 00:07 Facebook

Todos os cinco suspeitos do assalto com agressões a um casal de avançada idade, que foi cometido esta terça-feira em Viana do Castelo, ficaram já hoje em prisão preventiva.

Os cinco homens, de idades compreendidas entre os 43 e os 21 anos, estão indiciados por crimes de sequestro, de roubo e de agressões contra o casal, de 80 e 70 anos, tendo sido alegadamente o arguido mais novo, já conhecido das autoridades policiais, quem mais terá batido ao casal.

O casal foi surpreendido durante a madrugada de terça-feira, na sua residência, situada na freguesia da Areosa, em Viana do Castelo, tendo sido agredidos e espoliados de ouro que foi quase todo recuperado pela Polícia Judiciária de Braga, em colaboração com a PSP de Viana do Castelo.