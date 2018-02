Suspeitos de assédio sexual alegam inocência e saem em liberdade

Joaquim Gomes Ontem às 20:53 Facebook

Os dois irmãos detidos na noite de segunda-feira suspeitos de assédio sexual no parque de estacionamento do Pingo Doce de Vila Verde foram libertados com o termo de identidade e de residência, reiterando a sua inocência e acusando a GNR de os "agredir".

À saída do Palácio da Justiça de Vila Verde, os dois irmãos, de 21 e 24 anos, afirmaram ao JN "ser mentira" a acusação de que assediaram duas jovens, queixando-se de agressões por parte da GNR de Vila Verde, que por sua vez também tem dois dos seus militares com vários ferimentos.

O mais novo dos irmãos queixa-se de ter sido atingido pelo "estilhaço" de um disparo de intimidação da GNR de Vila Verde, que pelo menos para já não comenta esta situação.