Os dois jovens detidos na madrugada desta terça-feira por alegadas agressões a uma patrulha da GNR encontram-se já no Tribunal de Vila Verde, para serem interrogados.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Braga, os incidentes começaram com uma situação de eventual assédio sexual dos dois jovens, ambos residentes em Amares, a duas raparigas que se encontravam na loja do "Pingo Doce", em Carvalhosa, Vila Verde.

A GNR interveio e os dois suspeitos terão resistido, seguindo-se um confronto físico com os dois militares da patrulha da GNR.

Manuel Monteiro, primo dos dois detidos, de 21 e 19 anos, afirmou ao JN que "não houve nenhum tipo de assédio", salientando que "se tratou de mais um caso contra a comunidade cigana", queixando-se de "discriminação e de racismo".

Os dois militares do Posto Territorial da GNR de Vila Verde, ambos feridos, tais como os dois detidos, receberam tratamento no Serviço de Urgência do Hospital de Braga, após confrontos naquela loja.