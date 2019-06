Suspeitos de mais de 200 crimes continuam à solta

Salomão Rodrigues Hoje às 10:05 Facebook

Têm cadastro e são, atualmente, dois dos criminosos mais ativos nos distritos de Aveiro e Porto. Apesar das frequentes detenções e de serem suspeitos de mais de duas centenas de crimes, praticados nos últimos meses, têm escapado à prisão.

"Crispim", 38 anos, natural de Aveiro, e "Sucateiro", 43 anos, residente em Cucujães, Oliveira de Azeméis, formam uma dupla que muito tem dado que fazer às autoridades. E têm causado alarme social nos distritos de Aveiro e Porto, onde atuam quase diariamente.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, ligados ao consumo de estupefacientes e com antecedentes criminais, estão identificados por crimes de furto, abastecimento com fuga, falsificação de matrícula, condução perigosa e condução sem habilitação legal.