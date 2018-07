Suspeitos do caso Marlon implicados em ajuste de contas

Nuno Miguel Maia 27 Abril 2018 às 00:42 Facebook

Três implicados no processo relativo ao assassinato, durante a Queima das Fitas do Porto, do estudante Marlon Correia, a 4 de maio de 2013, foram investigados pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de envolvimento, no ano passado, num violento assalto à mão armada, em Matosinhos.

O crime rendeu 4500 euros em dinheiro vivo e um anel em ouro. Mas só um dos suspeitos vai ser julgado, em breve, no Tribunal de Matosinhos.

