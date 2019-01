Blogue que divulgou e-mails do Benfica reabre em servidor iraniano

JN Hoje às 19:44, atualizado às 23:06 Facebook

A plataforma Wordpress retirou do ar o blogue "O Mercado de Benfica" que nos últimos meses vinha divulgando e-mails privados do Benfica. O clube encarnado já tinha apresentado queixa contra desconhecidos por causa destas revelações. Já esta noite, a página reabriu com novo endereço "num pequeno entreposto no Irão", segundo se pode ler numa publicação do site.

"Conforme as nossas condições de utilização, este blogue foi arquivado ou suspenso", era a mensagem publicada pela Wordpress que surgia na página de "não disponível" quando, desde esta tarde de sábado, se tentava aceder ao blogue "O Mercado de Benfica". A situação foi entretanto alterada, com uma nova página e promessa de novas revelações, no endereço "http://mercadodebenfica.blogsky.com/".

"A Wordpress decidiu, sem qualquer justificação, encerrar o Mercado. Face a estes desenvolvimentos foi accionado o Plano B, num pequeno entreposto no Irão", escreve o autor.

Recorde-se que este blogue tem vindo a divulgar vários arquivos digitais com correspondência eletrónica que envolve o clube encarnado e os seus dirigentes. Numa das últimas publicações foram revelados e-mails dos advogados que estão a defender o Benfica nos vários processos judiciais em curso.​​​​​​