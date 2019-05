Táxis e TVDE não hesitam em contornar a lei para angariar clientes

Reis Pinto Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

No mundo do transporte de passageiros, seja nos tradicionais táxis, seja nos veículos apenas acessíveis através de plataformas eletrónicas (atualmente designados TVDE), poucos ficam bem na fotografia.

Na área do Comando Metropolitano da PSP do Porto, desde o início do ano, já foram detidos 12 taxistas por especulação e detetadas 25 infrações nos TVDE.

Numa ação de patrulhamento com viaturas descaracterizadas, acompanhada pelo JN, a PSP deteve dois taxistas (um na zona do aeroporto e outro perto da Ribeira do Porto) e detetou infrações em dois TVDE.