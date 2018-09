Técnica oficial de contas em rede de tráfico internacional

Alexandre Panda Hoje às 00:31 Facebook

Foi em setembro do ano passado que a Polícia Judiciária do Porto desmantelou a rede que tinha criado uma empresa de fachada para importação de ananases, peixes e peles. A mercadoria lícita era trazida por via marítima, onde o grupo construiu um compartimento secreto dissimulado na base de um contentor de um barco.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), em meados do ano passado, o grupo fez dois envios-teste em que o contentor especial trazia apenas mercadoria legal. O objetivo era testar se as autoridades alfandegárias detetavam o compartimento secreto. Tudo decorreu sem incidentes e decidiram então arriscar 40 quilos de cocaína num terceiro envio.

