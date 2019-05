Telemóveis e barras de ferro apreendidos em buscas na cadeia do Linhó

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Operação fiscalizou 33 celas desta cadeia de Cascais. Neste mês já foram feitas duas rusgas no mesmo estabelecimento prisional.

Uma rusga a 33 celas da cadeia do Linhó, em Cascais, levou à apreensão de 13 telemóveis, diversos carregadores, cartões e um auricular. Uma faca construída artesanalmente, duas barras de ferro e quatro gramas de droga foram igualmente apreendidas, durante uma operação em que foi detetada a quebra de selos de segurança em televisões e consolas de jogos. Estes aparelhos eletrónicos são permitidos nas cadeias, mas os seus proprietários não podem violar os selos que são colocados quando estes entram nos estabelecimentos prisionais. A quebra do selo de segurança é, normalmente, sinónimo que os aparelhos foram usados para introduzir droga e outros objetos proibidos na prisão.

Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a "busca seletiva a 33 espaços celulares" teve lugar entre as 21 e as 24 horas desta quarta-feira e envolveu "elementos do corpo da guarda prisional do Estabelecimento Prisional do Linhó e do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP)", que foram apoiados por binómios cinotécnicos (GOC)". "Esta ação decorreu sem que se tivesse verificado qualquer tipo de incidentes e os reclusos em cuja posse foram apanhados os objetos e bens ilícitos serão objeto do procedimento disciplinar e/ou criminal previstos na lei", acrescenta fonte oficial da DGRSP.

A rusga às celas efetuada está inserida, segundo a DGRSP, "no trabalho de prevenção e combate à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional" e teve lugar na "sequência ao trabalho realizado em busca anterior" na mesma cadeia. Recorde-se que no dia 13 deste mês uma operação semelhante, em 40 celas, levou à apreensão de 14 telemóveis, duas seringas, 25 comprimidos e cinco garrafas de bebidas alcoólicas artesanais, entre outros itens proibidos.