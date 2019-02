Tensão em tribunal entre polícias e testemunhas

Inês Banha Hoje às 11:35 Facebook

O julgamento sumário dos quatro jovens detidos, a 21 de janeiro, nos confrontos entre polícia e manifestantes na Avenida da Liberdade, em Lisboa, ficou esta quinta-feira marcado por momentos de tensão entre os agentes alegadamente atingidos por pedras naquele dia e testemunhas dos arguidos.

A troca de palavras aconteceu depois uma testemunha dos arguidos, que ainda não tinha sido arrolada como tal, ter sido levada para outra sala para ser identificada por um crime de que será suspeita. O afastamento originou acusações de "intimidação" de uma outra testemunha, obrigando à intervenção dos oficiais de justiça presentes.

Os envolvidos encontravam-se todos no átrio do Tribunal de Pequena Criminalidade de Lisboa, uma vez que, segundo informação prestada no local, o espaço não dispõe de sala de testemunhas. Os ânimos acalmaram-se depois do jovem que fora identificado ter regressado e de a lista de testemunhas ter sido elaborada, permitindo que os presentes fossem separados.

A altercação aconteceu durante um intervalo solicitado pela defesa dos arguidos para analisar a acusação do Ministério Público, disponibilizada apenas durante a audiência.

Os quatro jovens, detidos na sequência de uma manifestação contra a violência policial organizada na sequência da intervenção das autoridades, na véspera, no bairro da Jamaica (Seixal), são suspeitos, entre outros crimes, de ofensa à integridade física e injúria agravada. O único arguido que falou até ao momento garantiu ser inocente e ter sido apanhado apenas no fogo cruzado entre as pedras de alguns manifestantes e as balas de borracha disparadas pela PSP.

Pelas 11.20 horas desta quinta-feira, o julgamento encontrava-se interrompido, devendo ser retomado em breve.