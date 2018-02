Tenta reaver recém-nascido que abandonou aos cuidados de amiga

Alexandre Panda Ontem às 23:18 Facebook

A PSP do Porto teve que institucionalizar um recém-nascido, entregue pela mãe biológica a uma amiga, logo após o parto, mas que, numa atitude de arrependimento, tentou, na noite desta segunda-feira, reaver o bebé, de apenas 15 dias.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a mãe acreditava não ter condições para sustentar o bebé e, pouco depois do nascimento, entregou o recém-nascido.

Esta segunda-feira à noite, acompanhada do companheiro, a mulher foi a casa da amiga, na zona de Paranhos, no Porto, para a convencer a devolver-lhe o bebé. Mas esta recusou por achar que a mãe biológica continuava sem o mínimo de condições para criar o recém-nascido.

Chamou uma patrulha da PSP da Esquadra do Bom Pastor, que, perante um aparente caso de abandono por parte da mãe e de acolhimento ilegal da amiga, colocou o bebé numa instituição até decisão do Tribunal de Família e Menores do Porto.