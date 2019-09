Reis Pinto Hoje às 10:23 Facebook

Dois assaltantes tentaram, na madrugada desta quinta-feira, roubar uma caixa multibanco no interior do Pingo Doce, na Rua do Amial, no Porto.

Os assaltantes conseguiram arrancar a grade que protege a entrada no estabelecimento, partiram a montra mas não conseguiram levaram a caixa Multibanco, colocada na zona das caixas. Depois, puseram-se em fuga de carro.

A PSP está no local.