Tentaram comprar camiões com folhas coloridas misturadas com notas falsas

JN Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Três indivíduos foram detidos pela GNR depois de ter tentado burlar um vendedor de tratores, de Ponte de Lima, com maços de notas falsas. Os homens, com idades entre os 36 e os 50 anos, queriam comprar três veículos com folhas coloridas misturadas com notas falsas.

De acordo com o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o comerciante de tratores denunciou a tentativa de burla no posto de Ponte de Lima.

"A GNR de imediato efetuou diversas diligências no sentido de identificar e localizar os suspeitos, acabando por serem intercetados em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo. Durante as diligências foi efetuada uma busca ao veiculo em que se faziam transportar, onde foi detetada uma mala que continha no seu interior 48 maços de cópias de notas de 100 e 50 euros, misturadas com folhas coloridas de papel, com o objetivo de dar volume aos maços", adiantou a GNR..

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.