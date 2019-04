Tentou contratar assassino e foi detido antes de matar homem

JN Hoje às 13:48 Facebook

A PJ deteve, em flagrante delito, um homem de 27 anos que planeava matar um conhecido que, supostamente, o vinha prejudicando. Antes, tinha tentado contratar um "assassino".

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, no concelho de Loures, por homicídio na forma tentada e detenção de arma de fogo proibida.

Segundo um comunicado da PJ, o detido já teria desenvolvido "atos de execução concretos" para contratar um outro homem que matasse um terceiro, com 39 anos, "com o qual o presumível autor tem relações pessoais e que, supostamente, o vinha prejudicando".

"O plano consistia no assassinato da vítima mediante entrega prévia de uma determinada verba, seguida, após a concretização da morte, da entrega da restante quantia, acertada entre o instigador e o suposto autor material do crime", conta a PJ.

Porém, face à demora na execução do ilícito, o detido procedeu, ele próprio, à aquisição de uma arma de fogo proibida, iniciando, então, contactos com a vítima, a fim de a atrair a um encontro entre ambos com o objetivo de consumar o homicídio.

Nos últimos dias do passado mês, o detido intentou o referido encontro pessoal com a vítima, tendo a PJ procedido à sua localização e detenção em flagrante delito, tendo-lhe sido apreendida a arma de fogo devidamente municiada, bem como cerca de uma centena de munições.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.