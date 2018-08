Tentou estrangular ex-amante com um arame em Cascais

Hoje às 18:23 Facebook

Uma mulher de 50 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, por estrangulamento com recurso a um arame, por parte do ex-amante, no último sábado, ao final da tarde, junto à sua moradia, no Monte Estoril, Cascais,

Segundo noticia avançada esta segunda-feira pelo jornal online Cascais24, a vítima foi atacada enquanto o marido alimentava os cães no terraço da moradia. Socorrida pelos Bombeiros do Estoril e pelo médico da VMER, acabou por ser transportada ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

"Apresentava lesões ao nível do pescoço", revelou Ricardo Pires, comandante dos Bombeiros do Estoril. Ainda segundo o mesmo jornal, a investigação está entregue à Secção de Homicídios da PJ de Lisboa e Vale do Tejo.

A mulher tinha abandonado o marido e durante 6 meses manteve uma relação com o suspeito, contra o qual chegou a formalizar queixa, em junho, por violência doméstica.

Quando a mulher decidiu regressar para junto do marido, o homem não a terá deixado de perseguir e, este sábado, viria a ser atacada gravemente pelo suspeito, de 44 anos, que ainda não foi detido.