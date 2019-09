Tentou matar irmão com tiro de caçadeira em Fafe

JN Hoje às 12:48 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 45 anos suspeito de ter tentado matar o irmão, no concelho de Fafe, na passada sexta-feira.

Segundo comunicado da PJ, o detido, "na sequência de uma altercação, por motivos fúteis", disparou contra o irmão com uma caçadeira, "ao mesmo tempo que verbalizou a intenção de lhe provocar a morte." "O arguido só não consumou o ato pela rápida reação do irmão", acrescenta a nota.

Na sequência do incidente, ocorrido cerca das 23.20 horas do dia 13, o agressor colocou-se em fuga, tendo sido detido por elementos da Judiciária, no dia seguinte, passado 24 horas. Na altura da detenção, foram apreendidas, na posse do arguido, a arma utilizada para o disparo e outras caçadeiras, todas em situação ilegal.

O detido vai ser presente hoje a tribunal, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.