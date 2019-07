Tentou matar tio com tesoura em Almada

Hoje às 12:58 Facebook

Homem de 25 anos esfaqueou familiar, de 29, no pescoço. Agressor foi detido pela GNR e está indiciado por tentativa de homicídio

Viviam ambos na mesma casa, situada no Monte da Caparica, em Almada, mas a convivência entre sobrinho e tio, de 25 e 29 anos respetivamente, nunca foi pacífica. Na sequência de mais uma discussão, o mais novo dos homens usou uma tesoura para esfaquear o familiar, tendo-o atingindo no pescoço.

Foi detido por tentativa de homicídio.

O caso aconteceu no início do mês, mas só agora foi revelado pela GNR. Segundo esta força de segurança, sobrinho e tio partilhavam, com outros familiares, a habitação, na qual eram frequentes as discussões. Uma delas teve lugar no último dia 3 e acabou quando o mais novo dos rapazes atacou o tio com uma tesoura. Atingiu-o no pescoço, enquanto prometia que o matava.

Os confrontos também provocaram ferimentos no sobrinho e quando a GNR chegou ao local, depois de ter sido alertada por outros membros da mesma família, encontrou os dois homens feridos. Ambos foram, então, levados para o hospital, onde passaram os últimos dias. Só na última sexta-feira é que o agressor teve alta médica e foi levado a tribunal para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial. No final, o juiz colocou-o em prisão preventiva, na cadeia de Setúbal.