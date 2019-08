Tentou queimar mulher mas acabou com ferimentos graves e detido pela PJ

TRA Hoje às 10:55 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 48 anos que tentou regar a esposa com um líquido inflamável, só não o conseguindo graças à intervenção do filho de ambos, em Fiães. O agressor ficou ferido com gravidade.

Na madrugada do dia 15 de junho, num contexto de violência doméstica, o homem, munido de um isqueiro e produto acelerante, tentou regar a esposa com o líquido inflamável na casa de ambos em Fiães, Santa Maria da Feira.

O filho mais velho apercebeu-se dos intentos do pai e interveio, o que fez com o pai derramasse o líquido sobre si próprio, causando-lhe queimaduras graves e simultaneamente ateando fogo à cozinha de casa. O filho também sofreu queimaduras mas ligeiras.

O interior da residência ficou com danos provocados pelo fogo, que só não foram maiores dada a intervenção de vizinhos, a quem o filho pediu socorro. Para além de afetar a habitação, o incêndio colocou em perigo as restantes habitações do prédio.

O homem teve de ser hospitalizado devido aos ferimentos considerados graves. Ontem, segunda-feira. foi detido pela PJ no momento em que teve alta hospitalar, fortemente indiciado pela prática de crime de incêndio urbano, homicídio tentado e violência doméstica.

O homem, de 48 de idade e de nacionalidade portuguesa, vai ser apresentado à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.