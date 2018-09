Prisão preventiva para dupla suspeita da morte do triatleta Luís Grilo

Ana Luísa Delgado Hoje às 14:44, atualizado às 15:10 Facebook

Rosa Grilo e António Félix Joaquim, suspeitos de assassinar o triatleta Luís Miguel Grilo, vão aguardar julgamento em prisão preventiva.

Os suspeitos acabaram de ser ouvidos no Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, em primeiro interrogatório judicial, para conhecerem as medidas de coação.

A mulher, viúva da vítima, e o homem, que segundo a PJ manteriam uma relação amorosa, estão indiciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. O interrogatório foi interrompido cerca das 21.45 horas de sexta-feira e retomado esta manhã de sábado.

Luís Grilo, de 50 anos, residente na localidade das Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, desapareceu em 16 de julho.

O corpo do triatleta foi encontrado com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição mais de um mês depois do desaparecimento, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, a mais de 130 quilómetros da sua casa.

O cadáver estava perto de Alcôrrego, num caminho de terra batida, junto à Estrada Municipal 1070, por um popular que fazia uma caminhada na zona e que alertou o posto de Avis da GNR para esta ocorrência.

Antes, o telemóvel da vítima tinha sido encontrado nos Casais da Marmeleira, a seis quilómetros de casa, já no concelho de Alenquer.

Segundo a PJ, Luís Grilo foi morto com um tiro na cabeça, acrescentando que a arma de fogo já foi recuperada, bem como outros elementos de prova.

"A investigação apurou que os factos terão ocorrido no passado dia 15 de julho, tendo a vítima sido atingida por um disparo de arma de fogo na caixa craniana, o qual lhe terá provocado a morte", indicou a PJ em comunicado divulgado na quinta-feira.