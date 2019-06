Terrorista português ligado ao Estado Islâmico detido pela Judiciária

Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Detido durante uma busca domiciliária ficou em prisão preventiva. Terrorista apoiava combatentes do Estado Islâmico a partir do Reino Unido.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um português acusado de recrutar combatentes para o auto-proclamado Estado Islâmico. O terrorista nacional, que estava radicado no Reino Unido, foi detido na madrugada do último domingo e sujeito a primeiro interrogatório judicial nesta segunda-feira. No final, foi colocado em prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ avançou que, "em sede de investigação criminal que versa sobre crimes de terrorismo, nomeadamente no que concerne à participação de cidadãos nacionais nas fileiras do Estado Islâmico, foi desenvolvida uma ação policial para efetuar a detenção de indivíduo suspeito de ter prestado apoio a combatentes daquela organização terrorista". No âmbito dessa ação, continua a Judiciária, efetuou-se "uma busca domiciliária à residência" onde o terrorista se encontrava.

"Recorde-se que o cidadão ora arguido está radicado no Reino Unido há vários anos, sendo a partir de lá que desenvolveu diversas atividades em prol do Estado Islâmico, nomeadamente como apoio e facilitador ao movimento de outros nacionais para os territórios do Iraque e do norte da Síria", lê-se ainda no comunicado.

Segundo a PJ, a investigação que levou à detenção do português prossegue, mas está circunscrita "essencialmente aos residentes em território nacional", sendo "os casos dos outros nacionais da diáspora tratados diferentemente e em sede própria".