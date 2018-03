Testemunhas da Operação Fizz descrevem ex-procurador como pessoa de bem

Hoje às 17:29 Facebook

O procurador José Niza e o juiz desembargador Paulo Silva, testemunhas do arguido Orlando Figueira no julgamento do processo operação Fizz, disseram terem ficado muito surpreendidos pelo ex-procurador estar envolvido neste processo, descrevendo-o como "uma pessoa de bem".

Num curto depoimento, José Niza disse que o ex-procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, acusado de corrupção, que conhece há 20 anos "é uma pessoa de bem".

"A nossa relação profissional descambou numa relação de amizade", disse a testemunha.

Mostrando-se surpreendido por Orlando Figueira estar envolvido num processo de corrupção, por alegadamente ter recebido dinheiro para arquivar processos que visavam o ex-presidente de Angola Manuel Vicente, o magistrado do MP viu nele várias qualidades.

"Era um magistrado célere, uma pessoa de bem, honesta, séria e preocupada com os casos que tinha", acrescentou.

O desembargador Paulo Fernandes da Silva também disse ter ficado surpreendido quando soube pela comunicação social do envolvimento de Orlando Figueira no processo operação Fizz, contando que trabalhou com o arguido no tribunal de Sintra entre 1999 e 2002.