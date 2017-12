Tio acusado de abusar sexualmente de sobrinha incapaz em Leiria

Ontem às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de Leiria terá abusado sexualmente a sobrinha, incapaz de resistência, durante sete anos.

Na acusação do Ministério Público (MP) lê-se que, "no período compreendido entre os anos de 2009 e 2016, o arguido, tio materno da ofendida, por diversas vezes (...) manteve relações sexuais de cópula completa com esta".

O arguido terá ainda dito à vítima que era um "segredo secreto" e que "ia comprar uma pistola para a matar", caso ela revelasse, segundo refere o MP.

A vítima apresenta "desde a nascença uma incapacidade permanente global de 60% e sofre de alterações neurológicas graves que levaram a atraso de desenvolvimento, o que era do conhecimento do arguido".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária de Leiria, refere ainda a nota divulgada.