Um confronto entre adeptos do Galatasaray na Praça do Comércio, em Lisboa, obrigou, esta quinta-feira à tarde, à intervenção da PSP. Não há registo nem de feridos nem de detenções.

Nas redes sociais surgiu, entretanto, um vídeo dos acontecimentos, em que são audíveis pelo menos três tiros e visíveis dezenas de adeptos turcos em fuga. Fonte oficial da PSP garantiu, porém, ao JN não ter conhecimento de quaisquer disparos efetuados pelas autoridades.

De acordo com a mesma fonte, a PSP foi chamada ao local na sequência de uma "desordem" entre apoiantes do clube turco, que, a partir das 20 horas desta quinta-feira, defronta o Benfica no Estádio da Luz, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Na altura, encontrar-se-iam na Praça do Comércio centenas de adeptos, que acabaram por dispersar sem que tenha sido efetuada qualquer detenção por parte das equipas de intervenção rápida acionadas para o local.

Esta foi a segunda vez, em dois dias, que a PSP foi obrigada a intervir em distúrbios envolvendo os adeptos do Galatasaray. Na quarta-feira, um apoiante do clube turco chegou mesmo a ser detido após agredir um agente daquela força de segurança.