"Todas as minhas memórias estão naquele prédio", diz irmão da vítima de fogo mortal

Reis Pinto Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

"O incêndio levou tudo e até as minhas memórias lá ficaram", confessou ao JN um dos familiares de António Gonçalves, que morreu no incêndio do prédio onde residia, na Rua de Alexandre Braga, no Porto. Os autores do incêndio, três homens, um de nacionalidade chinesa, foram detidos.

O familiar da vítima mortal, que pede para não ser identificado, tem bem vivos os primeiros contactos com o senhorio, de nacionalidade chinesa, as primeiras ameaças, as denúncias às autoridades e o receio que às vezes ainda sente.

"Saiu-me um peso enorme das costas. Naquele dia estava em casa e fui eu que tirei a minha mãe do prédio a arder, mas fiquei sem um irmão. Se visse o indivíduo chinês que foi lá a casa para nos fazer sair, não respondia por mim. Vivi toda a vida naquele prédio e todas as minhas memórias giram à volta dele. Fomos realojados num bairro tranquilo, sentimo-nos em segurança, mas não temos a mesma privacidade. Mas levamos a nossa vida. De vez em quando ainda olho por cima do ombro, que o receio ainda está cá, mas estamos bem, embora a saúde da minha mãe, de 88 anos, se tenha deteriorado desde a morte do meu irmão", contou.

O antigo morador não esquece o dia em que o senhorio lhes bateu à porta numa primeira tentativa de fazer sair a família (a mãe e mais dois irmãos).

"Chegamos a estar sentado à mesa a conversar. Mas quando o tradutor me disse que não queriam 'meter' advogados nem papéis, fiquei logo de pé atrás e a conversa acabou ali", contou.

Seguiram-se mais uma visita ao prédio - "dois homens, com uma pasta, onde diziam estar 10 mil euros em cheques" -, ameaças telefónicas e físicas a poucas semanas do incêndio fatal, um fogo posto dias antes e aquele que viria a destruir o prédio, provocando a morte de António Gonçalves, de 55 anos, no dia 2 de março deste ano.